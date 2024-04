Um acidente entre moto e carro foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (3), na Estrada Dias Martins, no Conjunto Mariana. Um vídeo enviado à reportagem do ContilNet mostra que o acidente aconteceu na entrada de uma das ruas utilizadas como retorno durante a obra do elevado da Dias Martins.

Não há informação do estado de saúde dos envolvidos no acidente. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) esteve no local.

Assista o vídeo: