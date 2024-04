Vídeo de Kate Middleton sobre câncer foi notificado pela Getty Images

No dia 22 de março, o Palácio de Kensington divulgou um vídeo comovente de Kate Middleton, que revelou o diagnóstico de câncer da princesa. No entanto, a agência de mídia adicionou uma nota do editor à filmagem.

O comunicado nas imagens da princesa diz: “Este clipe do Folheto foi fornecido por uma organização terceirizada e pode não atender à política editorial da Getty Images”.

A observação gerou burburinhos porque, no Dia das Mães no Reino Unido, a Princesa de Gales publicou uma imagem editada ao lado dos filhos, que foi retirada de agências fotográficas como a Agence France-Presse e a Associated Press por ter sido manipulada.

A foto editada por Kate Middleton impulsionou uma série de teorias da conspiração sobre a princesa precisar esconder algo após ter realizado uma cirurgia abdominal em janeiro. As informações ganharam tanta força na internet, que Kate assumiu a responsabilidade pelos erros do Photoshop.

“Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição”, escreveu ela no X , anteriormente conhecido como Twitter, em 11 de março. “Quero expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou”, escreveu.

Em entrevista ao site E!, a Getty Images afirmou que sinalizou o vídeo apenas por ser um conteúdo gravado por empresas terceirizadas. “Inclui uma nota padrão do editor para distribuir conteúdo fornecido por organizações terceirizadas”, disse.

O vídeo foi criado pela BBC Studios e foi compartilhado para revelar ao público o estado de saúde de Kate Middleton. “Em janeiro, passei por uma grande cirurgia abdominal em Londres e, na época, pensava-se que minha condição não era cancerosa”, contou ela no vídeo.

A princesa também tranquilizou os fãs da realeza e afirmou que começou a quimioterapia preventiva. “A cirurgia foi bem sucedida. No entanto, os testes após a operação revelaram a presença de cancro. A minha equipa médica, portanto, aconselhou-me a fazer uma quimioterapia preventiva e estou agora nas fases iniciais desse tratamento.”

Além disso, a Getty Images também sinalizou uma foto que Kate tirou da falecida Rainha Elizabeth II ao lado de seus netos e bisnetos no verão de 2022, acrescentando uma nota do editor que dizia que esta foto “ foi aprimorada digitalmente na fonte ”.