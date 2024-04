Vídeo: Vinicius, do BBB 24, sofre grave acidente de ônibus no Paraná

O ex-BBB Vinicius, integrante do Camarote do BBB 24 e quinto eliminado do programa, sofreu acidente de ônibus na madrugada desta segunda (8/4). O veículo em que o paratleta viajava capotou, mas o ex-brother não teve ferimentos graves. Uma pessoa morreu e outras 30 ficaram feridas.

Vinicius, que perdeu uma das pernas em um acidente automobilístico há cerca de 10 anos, contou em seu Instagram que viajava de Maringá, no Paraná, para Londrina, quando o acidente aconteceu.

Veja:

🚨VEJA: Vinícius Rodrigues, ex-BBB24, sofreu um grave acidente de ônibus na madrugada desta segunda-feira no Paraná pic.twitter.com/oHB7IOhlD7 — Alfinetei (@ALFINETEI) April 8, 2024

“Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando”, disse ele.

O ex-brother ainda contou: “Estava voltando de Maringá, a caminho de Londrina. Uma caminhonete, acho, entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado”.

Feridos

De acordo com o portal local Banda B, o motorista da caminhonete, de 46 anos, morreu na hora. A passageira do automóvel, de 42, sofreu ferimentos graves e foi levada ao hospital.

O motorista do ônibus, de 56, ficou preso nas ferragens do veículo, foi socorrido com ferimentos graves e levado ao hospital. Ao menos 30 pessoas ficaram feridas no interior do coletivo.