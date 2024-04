Youtuber é presa após agredir o namorado durante transmissão ao vivo

O vídeo bizarro continua disponível na plataforma e tem mais de 2 horas de duração. No início da live, Jordana chora e afirma que Zscorro – que supostamente é seu namorado e aparece em seus vídeos anteriores – enviou milhares de dólares para outra mulher.

De acordo com um registro de prisão obtido pelo Page Six, Elisa Jordana foi presa pelo Gabinete do Xerife de Palm Beach e acusada de agressão criminosa pelo incidente horas depois que o vídeo foi ao ar. Não está claro se Zscorro, que também a agrediu com força na live, foi detido.

Assista abaixo à live no canal da influenciadora. As agressões começam a partir de 2:15:50: