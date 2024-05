10 anos do Spotify no Brasil: 5 curiosidades sobre o streaming de música

Alok foi o primeiro brasileiro a entrar na playlist do Top 100 Global do Spotify com a música Hear Me Now, em 2017. A seleção de canções coroou a obra como um dos 100 sons mais escutados de todo o mundo, naquele momento, e foi uma das responsáveis por impulsionar o nome do DJ para o mundo. Atualmente, o artista goiano, de 32 anos, é considerado um dos maiores produtores de música eletrônica do mundo, e é constantemente escalado para tocar nos maiores festivais do segmento no planeta.