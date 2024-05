“A compra é da Prefeitura”, diz Bocalom após Governo Lula levar crédito por aquisição de 30 ônibus

Os novos ônibus elétricos que estão sendo negociados para a capital acreana tem causado pequenas confusões à população, que se encontra em dúvida acerca de quem está realizando essa compra, se é um investimento federal, ou da prefeitura de Rio Branco.

O prefeito Tião Bocalom esclareceu as dúvidas em relação a origem destes coletivos, e afirma que são sim investimentos realizados pela Prefeitura, mas que o crédito para o financiamento foi facilitado por parte do Governo Federal.

“O governo federal está ajudando no financiamento, eles não vão dar ônibus para ninguém. Vão facilitar o acesso ao crédito, então tanto as prefeituras como as empresas vão ter financiamento facilitado, os juros subsidiados e também os prazos que serão alongados”.

Bocalom ainda diz que se sentiu agraciado com a aprovação dos 30 veículos solicitados, pois houveram cidades que não foram atendidas na totalidade dos seus pedidos, e que rio branco foi.

“Eu agradeço, porque nós solicitamos 30 e fomos selecionados em 30, enquanto outros municípios pediram uma quantidade maior ou igual e foram agraciados com menos veículos”, disse ele.

Entretanto, o gestor afirma que a responsabilidade fiscal fica acima desta aprovação de financiamento, e que o número de ônibus contratados pode ser alterado a depender das condições financeiras.

“Se for necessário, a gente pode reduzir, por exemplo, de 30 para 20. No momento não tem nenhum problema. Temos que fazer as contas. Como se trata de financiamento, nós temos outras prioridades, nós temos por exemplo que fazer financiamento para ajudar a cuidar da água e do esgoto”, revela.

Por fim, ele deixa claro que os veículos são da capital acreana, e que serão cedidos às empresas que estiverem operando no local.