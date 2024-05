Acidente de moto deixa duas pessoas com pernas presas em vergalhão de ferro em Santarém; VÍDEO

Duas pessoas tiveram suas pernas presas em um vergalhão de ferro de um bueiro após um acidente de motocicleta no cruzamento da rua Alvorada com a rodovia Curuá-Una, em Santarém, oeste do Pará, na manhã de domingo (12).

Conforme relatado por testemunhas, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo enquanto trafegava, possivelmente devido a um buraco na via. O acidente resultou na colisão da motocicleta com uma estrutura de ferro, ocasionando ferimentos nas duas pessoas que estavam a bordo.

As vítimas foram identificadas como Patrick Santos de Andrade, de 21 anos, e Cauã Santos de Andrade, de 18 anos, que estavam a caminho do trabalho quando o acidente ocorreu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender os feridos, porém foi necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros para remover o ferro das pernas dos jovens.

Nota do estado de saúde

“O Pronto Socorro Municipal de Santarém informa que os jovens P.S.A., de 21 anos, e C.S.A., de 18 anos, foram admitidos na unidade neste domingo (12), com ferimentos causados por um vergalhão de ferro que atravessou as pernas de ambos. Após exame de imagem, remoção do objeto, sutura e uma avaliação ortopédica, os pacientes receberam alta hospitalar.”

Assista o vídeo: