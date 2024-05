Acre registra queda de 19% no número de mortes por Covid e soma 2,8 mil vítimas fatais

A pandemia de Covid-19 já não é mais uma realidade, entretanto isso não quer dizer que o vírus deixa de adoecer pessoas e, infelizmente, levá-las a óbito. Apenas neste ano de 2024, no estado do Acre, 13 pessoas faleceram em decorrência dos efeitos do coronavírus, de acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), do dia 23 de maio.

No ano anterior, 2023, os números para este mesmo período eram maiores, resultando em uma queda de 19%. Na época já haviam sido registradas 16 mortes.

O montante total de mortes no estado já chega às 2.080 pessoas, sendo o mais baixo da região norte, entretanto, em dados proporcionais, a cada 100 mil habitantes, o Acre fica ainda atrás do Pará, com as marcas de 235,8 e 223,9 respectivamente.

Ao todo, foram registrados quase 170 mil casos da doença. O MS reforça que a principal maneira de combater a doença e evitar novas perdas é a vacinação.