Acre tem previsão de safra que ultrapassa 187 mil toneladas; mandioca e milho lideram produções

O Acre tem estimativa de safra de 187.862 toneladas em mais de 64 mil hectares, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA). A publicação com a previsão da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, as maiores produções seguem sendo de mandioca, com 469.755 toneladas, seguido do milho, com 119.841 tolenadas. Veja outros números:

Arroz em cascas – 4.447 toneladas;

Café – 2.771 toneladas;

Cana-de-açúcar – 11.306 toneladas;

Feijão – 2.896 toneladas;

Fumo – 41 folhas;

Laranja – 5.368 toneladas;

Soja – 3.460 toneladas.

Programas de incentivo de mecanização, recuperação de áreas não produtivas e/ou degradadas, infraestrutura e armazenamento são algumas das ações que o governo do Acre desempenha, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri).

“As produções agrícolas do Acre estão atingindo níveis sem precedentes, e tal aumento se atribui a diversas aplicações em investimentos tecnológicos, pesquisa e infraestrutura, sempre na busca de prestar um braço amigo, ajudando o produtor a crescer junto com o estado”, destacou José Luis Tchê, titular da pasta ao site Agência de Notícias do Acre.