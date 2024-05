Acusada de matar a filha há 17 anos para ter a guarda do neto é presa

A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) prendeu nesse sábado (11/5) Tânia Djanira Melo Becker de Lorena, que estava foragida havia 17 anos acusada de matar a própria filha, Andréa Rosa de Lorena, com o objetivo de tentar ficar com a guarda do neto.

Tânia foi presa em Marilândia do Sul (PR) depois de uma denúncia anônima sobre o paradeiro da mulher. Na quinta-feira (9/5), o programa “Linha Direta”, da TV Globo, relembrou o caso de 2007.

Na época, de acordo com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), Andréa foi morta por asfixia após um almoço com a mãe e o padrasto, Everson Luís Cilian, que está preso.

Segundo a PM, Tânia usada o nome falso de Lurdes para se identificar para as pessoas. Ela havia sido denunciada pelo MP em 2007 por homicídio triplamente qualificado. Até hoje a denúncia não foi apreciada por ela estar foragida.