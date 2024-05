Acusado de matar casal é preso em Porto Velho; veja vídeo

A Delegacia de Homicídios prendeu na noite desta quarta-feira (29) Vinícius Walace C. (28), acusado de matar Jaine Lemos e Everaldo Oliveira Santos, 34. O duplo assassinato aconteceu no último final de semana em uma casa no bairro Nova Floresta, na zona Sul de Porto Velho (RO).

O Rondoniaovivo apurou que os policiais conseguiram prender o acusado no escritório do advogado dele.

O comparsa dele, Railson F. da S., 28, já havia sido preso nesta tarde de quarta-feira (29). Em uma residência na Rua Carlos Ries, bairro São Francisco, na zona Leste.

Veja o vídeo: