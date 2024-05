Adolescente que realizava vários assaltos no centro de Rio Branco é capturado pela polícia: VÍDEO

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pelo (RPM) Radio Patrulhamento Motorizado do 3° Batalhão, na noite desta quinta-feira (02) após realizar um arrastão no centro de Rio Branco.

O jovem foi denunciado por um grupo de trabalhadores de limpeza, após passar em uma bicicleta, possivelmente roubada, e exibir uma arma de fogo na cintura.

Segundo a PM, imediatamente os militares iniciaram as buscas e localizaram o jovem, que ainda tentou fugir e se esconder no meio da população, e depois subiu na Ponte Coronel Sebastião Dantas (Ponte de Concreto), pela contramão, acreditando que não seria seguido. No entanto, os policiais também entraram na contramão e conseguiram cercar e apreender o jovem infrator.

Com ele, a polícia encontrou a bicicleta roubada, uma arma de fogo, tipo escopeta, com uma munição calibre 32 intacta, além de três celulares das vítimas.

Segundo a Polícia Militar, o jovem já tem passagem pela polícia por delitos anteriores.

Os policiais o conduziram para a Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com a bicicleta, e tomaram as providências cabíveis. Ele será encaminhado para a unidade especializada de atendimento ao menor.

VEJA O VÍDEO: