Alan Rick levanta hipótese de apoio a Socorro Neri na disputa por Prefeitura e sugere Duarte como vice

Após o governador Gladson Cameli afirmar apoio do Progressistas, disponibilizando o nome de Alysson Bestene como vive de Bocalom (PL), na disputa pela prefeitura de Rio Branco, o senador Alan Rick manifestou apoio à Socorro Neri, caso seu nome surja como possível pré-candidata pelo Progressistas.

A afirmação feita por Alan Rick foi repassada ao site AC24horas. Tanto o senador, quanto os deputados federais Eduardo Velloso (União Brasil) e Ulysses Araújo (União Brasil), ainda não definiram seu apoio à pré-candidatura do atual prefeito, Tião Bocalom, mesmo após o partido já ter se manifestado publicamente e declarado apoio à reeleição de Bocalom.

Alan Rick revelou, também, que pretende dialogar com Socorro Neri para ouvir suas propostas e sugeriu o nome do deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) para compor a chapa com Socorro, como seu vice.

A manifestação do senador aconteceu após notícias veiculadas na imprensa sobre Socorro Neri ter colocado seu nome à disposição do Progressistas para disputar as eleições deste ano. Em conversa com o ContilNet, o governador Gladson Cameli disse que a chapa Alysson e Bocalom já estava definida.

“Eu soube que ela é candidata pela imprensa”, disse o governador Gladson Cameli sobre a decisão da deputada federal Socorro Neri de colocar seu nome à disposição do Progressistas para disputar a Prefeitura de Rio Branco, depois que foi anunciada a aliança entre Alysson Bestene e Bocalom para 2024.

Gladson disse ainda que a executiva municipal do PP terá que convocar uma coletiva para anunciar a chapa.

“Fui a Brasília, discuti e dialoguei com quem era necessário e sempre deixei claro que qualquer decisão seria tomada de forma coletiva. Não é justo que essa novela se apresente dessa forma, nesse momento. Já disse que por mim está definido. É isso”, continuou.