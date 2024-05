Além de antecipar salário, Gladson decreta ponto facultativo na sexta e prolonga feriado

O governador Gladson Cameli publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (27) a sua decisão de decretar ponto facultativo no próximo dia 31 de maio, na sexta-feira.

A decisão foi tomada a partir do feriado do dia 30, quando se comemora o Dia de Corpus Christi. Portanto, servidores públicos e comissionados encerram as atividades da semana na quarta-feira (29) e só retornam ao trabalho na segunda (3).

Salário antecipado

O pagamento será feito no próximo dia 29 de maio (quarta-feira) para os servidores ativos e 27 de maio (segunda-feira) para os pensionistas.

A decisão contempla 54.671 servidores e movimenta, segundo previsão, um montante de R$383.351.512,35.