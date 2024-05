Amanda Meirelles exalta trabalho como voluntária no Rio Grande do Sul

Amanda Meirelles passou 10 dias trabalhando como médica voluntária no Rio Grande do Sul. Após o seu retorno a São Paulo, que aconteceu nessa quinta-feira (16/5), a campeã do BBB 23 relatou como foi a sua jornada no estado e o que a motivou a viajar.

“E dessa vez na mala tinha algo mais valioso do que qualquer marca de roupa. Separei meu melhor look e acessórios para viver no mood que sempre fui especialista, fui fazer o que ninguém podia fazer por mim: a minha parte”, disse ela, pedindo para que as pessoas continuem doando e orando. “Essa engrenagem motivadora não pode parar”, completou.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas exaltaram a atitude de Amanda e relembraram a passagem da médica pelo BBB. “Torci para a pessoa certa”, disse uma. “Estou só o meme da caminha gritando ‘Me perdoa’”, pontuou outra. “Muito orgulho da mulher foda que você é. Uma mulher extremamente sensível e apaixonada. Obrigada por você ser você”, falou uma terceira.

Uma usuária ainda falou sobre a desconfiança sobre Amanda no reality da Globo. “E depois ainda tinham pessoas que diziam que você não era merecedora de ter ganhado o BBB… você é mais que uma vencedora… você é humana… gente da gente… que não pensou duas vezes em voltar para suas origens, médica atuante…Parabéns. Você é mais ainda merecedora daquele prêmio”, declarou uma usuária.

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles desabafa sobre ataques

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, usou as redes sociais, nesse domingo (10/3), para desabafar sobre os ataques que vem recebendo na web desde que saiu do programa da TV Globo.

Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, a médica falou que está cansada de todo “ódio gratuito” que recebe.

“Vamos lá! Eu sofro hate desde que eu estava no programa, se intensificou depois que eu saí dele, assim como diversos participantes que ainda estão no jogo e que nem imaginam que estão vivendo situações parecidas”, começou Amanda.

“Pessoas que invalidam a minha vitória, invalidam a minha história, invalidam as minhas conquistas. Me julgam, me atacam e por tantas outras vezes chegam até a me ameaçar. O Dia das Mulheres foi esses dias, né? Tanto aqui quanto na rede vizinha várias homenagens na timeline, mas está liberado voltar a atacar tantas de nós”, continuou.