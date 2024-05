Ameaçada pelo ex, mãe e filhos se trancam em casa e escapam da morte

O Batalhão de Policiamento Rural da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) impediu, na madrugada desta sexta-feira (31/5), uma tentativa de feminicídio no Núcleo Rural de Sobradinho dos Melos, área do Paranoá.

Na ocasião, os policiais resgataram uma mulher junto aos dois filhos, que estavam sendo ameaçados de morte pelo marido, com sinais de sinais de embriaguez.

A esposa, com medo, se trancou em casa com os filhos, para se proteger das agressões e ameaças. A chegada dos policiais fez com que o marido fugisse.

A família já possuía medida protetiva contra o agressor, que era monitorado pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF). Os policiais militares, após o resgate, realizaram buscas para localizar o agressor, enquanto a família foi encaminhada para um local seguro.

Uma imagem capturada por pessoas que estavam no local comoveu a todos mostrando o momento que a mãe, tremendo de nervosismo, abraça os filhos e agradece a chegada da polícia.

Veja:

Segundo a PMDF, este é o sexto feminicídio evitado em menos de dez dias nas áreas rurais do DF.