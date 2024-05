Amigas raspam o cabelo em homenagem à amiga em tratamento de câncer: “Renascemos juntas”

Em novembro do ano passado, a servidora pública da Universidade Federal do Acre (Ufac), Karen Cristina, recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Desde então, ela enfrenta a jornada do tratamento da doença com uma rede forte de apoio, ao lado dos amigos e familiares.

Prova disso foi um ato de empatia demonstrado por suas mães e irmãs de santo, que fizeram uma surpresa e decidiram nesta quarta-feira (15) raspar os cabelos com ela, como forma de apoiar a amiga em mais uma fase do tratamento: a radioterapia.

Karen lembrou que esse foi um motivo que só comprovou o quão significativa é a relação com as amigas. Atualmente, ela realiza o tratamento em Porto Velho.

“As minhas amigas são maravilhosas. Minhas irmãs de Santo, irmãs de fé, minha mãe de Santo. Para uma mulher, a queda do cabelo representa muita coisa, porque ele é o espelho do que tu está vivenciando na tua vida. Então, para uma mulher, o cabelo é uma história”, disse.

Além dela, as amigas Mãe Marajoana de Xangô – mãe de Santo da Tenda de Umbanda Luz da Vida, Maria Meirelles – mãe pequena e Thays Cavalcante -, ogã da Tenda de Umbanda, também rasparam os cabelos.

Biatriz Melo, filha de santo e Júlia Figueiredo, de apenas 11 anos e filha de Maria Meirelles, cortaram os cabelos em apoio a Karen.

“A gente sabe que a luta de quem está passando por esse processo do câncer é diária, mas a gente busca tentar fortificar, dizer que estamos juntos nessa corrente. Dizer que estamos em orações. Então, foi esse o processo de a gente fazer junto com ela, de renascermos juntas com ela e com todos aqueles que estão dentro do tratamento. E que Olorum possa vir a abençoar, possa vir fortificar, trazer a cura, o auxílio daqueles que estão passando nesse momento essa dificuldade”, disse Mãe Marajoana.

Ao ContilNet, Maria Meirelles, uma das amigas que rasparam o cabelo, anunciou que após a vídeo, outros 3 membros da Tenda e irmãos de santo, também cortaram os cabelos. “Raspar a cabeça foi um gesto de apoio e também de mergulho interior, proporcionado a partir do processo de cura Karen. Tenho certeza que ela vai sair vitoriosa dessa batalha”, disse.

Veja o momento: