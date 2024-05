Anitta lamenta morte de fã de 23 anos com câncer: “Foi uma honra”

Anitta utilizou o Twitter para prestar uma homenagem a Gabriel Carvalho, de 23 anos. O fã da Poderosa morreu nesta quarta-feira (29/5) de câncer.

Ela compartilhou uma mensagem do rapaz, em que ele se orgulhava das fotos tiradas com ela, e deixou suas condolências.

“Nosso amado fã hoje faleceu de câncer. Mando muitas orações e meus sentimentos à família e aos amigos. Foi uma honra ter um fã tão especial”, declarou Anitta.

A publicação do jovem tinha duas fotos ao lado de Anitta e os dois aparecem sorrindo. “Obrigado para quem acreditou em mim e que era possível. Muito grato pela oportunidade, QG da Anitta, vocês me fizeram o fã mais feliz do mundo”, disse.

Por fim, o rapaz se declarou à cantora. “Eu te amo, Anitta, e vai ser a primeira de muitas fotos. Ainda sem palavras, eu estou sem acreditar que aconteceu tudo isso e realmente foi real”, finalizou.

Anitta revela que só quer affairs ricos: “Cansei de sustentar homens”

Anitta mostrou que está cada vez mais exigente quando o assunto são homens. A cantora, que está vivendo um affair com Peso Pluma, mandou a real durante um papo no All Star, do RuPaul’s Drag Race, e contou o que exige deles para se relacionar agora.

“Procuro um homem que ganhe a mesma coisa ou mais dinheiro que eu, porque eu cansei de sustentar homens”, contou ao ser questionada sobre o que procura em um namorado.

As apresentadoras do programa riram e uma delas comentou a afirmação. “Boa sorte com isso”, desejou.

Anitta abre o jogo e explica sua relação com Peso Pluma: “Nos amamos”

Anitta reagiu aos rumores de que estaria vivendo um romance com o rapper Peso Pluma. Na quarta-feira (22/5), em entrevista a um programa norte-americano, a cantora afirmou que eles se amam, porém, não quis colocar “rótulos” na relação.

“Nós nos amamos muito e acredito que é isso o que importa. As pessoas tem muito a necessidade de colocar rótulos nas coisas, mas eu gosto de viver a vida e ver o que rola”, disse a Girl From Rio.

As especulações sobre o romance ganharam forças no fim do ano passado, quando Anitta e Peso Pluma lançaram o single Bellakeo.

Desde então, Anitta e Peso Pluma têm sido visto juntos com frequência. Recentemente, os dois foram flagrados em um restaurante e numa festa em Las Vegas, nos Estados Unidos.