Anvisa manda retirar um tipo de arroz dos supermercados, após encontrar fezes

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou retirar imediatamente, a partir desta quarta-feira (15), das prateleiras dos supermercados de todo o país o arroz da marca “Favorito”. A justificativa foi a constatação, após exames, de fezes de ratos no produto.

O lote de arroz com restos de excrementos dos roedores foi o de número 00204. O achado considerado alarmante causou um recall imediato do fabricante em relação ao produto.

O arroz é produzido por uma empresa do Rio Grande do Sul, que está entre as 100 maiores produtoras do gênero no país. A proibição da venda do arroz desta marca acontece no momento em que empresas do setor e o próprio governo trabalham com dados de uma possível escassez do produto no Rio Grande do Sul e no restante do país.

É que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil e a safra deste ano está comprometida por causa das enchentes no Estado.