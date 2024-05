Após acusações de assédio, presidente do Iapen pede exoneração e delegado assume o cargo

Acusado de assédio moral por parte de policiais penais, o agente Alexandre Nascimento de Souza foi exonerado, a pedido, da função de presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), na tarde desta quarta-feira.

A exoneração saiu na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE).

O diretor Operacional da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), delegado de Polícia Civil Marcos Frank Costa e Silva, responderá interinamente pela presidência da autarquia.

ENTENDA O CASO

Na época em que o caso foi tornado público, a Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen) divulgou uma nota de repúdio afirmando que Alexandre teria agido de maneira arbitrária e desrespeitosa contra policiais penais integrantes da equipe B do Presídio Feminino, durante uma reunião realizada na unidade prisional.

Além disso, o presidente teria ameaçado as servidoras e declarado que os celulares delas estariam grampeados.

“O gestor de forma vil e ultrajante, por motivações pessoais e desvinculadas do exercício da função, brandou ameaças as integrantes da equipe, em situação de total descontrole emocional, utilizando do aparato estatal como meio intimidador, afirmando, inclusive, que as mesmas estavam sendo investigadas e que haviam celulares “grampeados”, destaca trecho da nota emitida.

“A conduta do ofensor trouxe danos morais e emocionais as servidoras, tendo a ASSPEN/AC se colocado à disposição das denunciantes sua assessoria jurídica para as providencias legais nos âmbitos administrativo, criminal e civil, como forma de evitar que situações semelhantes não se repitam no sistema penitenciário”, completou.

Após a divulgação da nota, uma campanha intitulada Mexeu com uma, mexeu com todas, promovida por servidoras do Iapen, viralizou nas redes sociais.

Até o momento, Alexandre não se posicionou sobre a saída.