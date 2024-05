Após bater em quebra-molas, carro capota em rodovia e família fica ferida; FOTOS

Os passageiros José Portela Pereira da Silva, 20 anos, e Cristina Silva de Albuquerque, 24, ficaram feridos após um capotamento no início da tarde deste domingo (9), nas proximidades do Top 15, na Rodovia AC-40, no bairro Santa Maria, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, um carro modelo Corsa, de cor vermelho, trafegava sentido Senador Guiomard/Rio Branco, conduzido pela mãe de José Portela. Nas proximidades do Top 15, o carro bateu no quebra-molas e depois em um buraco, quando acabou perdendo o controle e caindo em uma ribanceira de aproximadamente 5 metros.

No impacto, o carro ficou com as rodas para cima e deixou José Portela ferido no antebraço, com dor no pescoço e dor no tórax. Cristina ficou com um hematoma na cabeça e escoriações pelo corpo. A mãe de José saiu do local e foi para a casa dela, deixando o filho e a nora dela para trás.

Populares que passavam no local ajudaram as vítimas e a acionaram o Policiamento de Trânsito, o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias, sendo uma de suporte avançado e outra de suporte básico, que deu os primeiros atendimentos e dispensou a intervenção da ambulância avançada no local. José Portela e Cristina foram avaliados e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para o trabalho da perícia e, depois dos procedimentos de praxe, o veículo foi removido por um guincho.