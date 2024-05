Após decisão do STJ, Gladson diz que vai reunir equipe e fala sobre sua posição nas Eleições de 2024

O governador Gladson Cameli disse que irá se reunir com a equipe de governo após a decisão da corte do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu o manter no cargo.

Gladson informou ainda que não deverá fazer mudanças no alto escalão do Palácio, mas deixou claro que toda a ação tem uma reação.

ENTENDA: “Pela primeira vez fui ouvido e agora posso me defender”, diz Gladson sobre decisão do STJ

“Não muda nada no governo. O que a gente vai querer é cada vez mais trabalhar para cumprir as metas como planejado, tentar manter cada vez mais uma transparência. Vou me reunir com a equipe. Porque toda ação tem uma reação. Tudo o que acontece na vida da gente, nós temos que pregar os pontos positivos para tentar cada vez mais fazer da administração pública mais eficaz”.

Sobre as decisões relacionadas às eleições deste ano, Gladson também afirmou que tudo segue como o definido até o momento. Na capital, por exemplo, o Progressistas – partido que ele preside no Acre -, deve indicar Alysson Bestene como vice-prefeito na chapa de reeleição de Tião Bocalom, do PL.

“Na política a gente vai permanecer naquilo que já foi acordado, mantendo a palavra, os compromissos. Cada um tem que ser as suas prioridades”, completou.

Ao final, o governador aproveitou para reiterar a posição dele em relação ao processo que tramita no STJ. “Eu confio na Justiça. Mantenho sempre o respeito por todas as instituições”, concluiu.