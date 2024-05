Após goleada contra o Bolívar, veja o que o Flamengo precisa para se classificar na Libertadores

Em partida de vida ou morte, o Flamengo fez o dever de casa e goleou o Bolívar-BOL, nesta quarta-feira, por 4 a 0. Com sete pontos, a equipe de Tite está em uma situação mais confortável na Libertadores, em relação ao fim da quarta rodada. Basta uma vitória simples sobre o Millonarios-COL, também no Mário Filho, para garantir uma vaga no mata-mata da competição.