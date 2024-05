Após grave pneumonia, criança sofre derrame pulmonar e família pede ajuda para tratamento

Os pais do pequeno Vinicius Batista, de 6 anos, decidiram criar uma campanha solidária na internet para custear os gastos do tratamento de saúde do filho, que sofre as consequências de uma grave pneumonia.

Segundo Ulisses Batista, pai de Vinicius, o filho deu entrada no Hospital de Cruzeiro do Sul no dia 1º de maio com o pulmão quase que 100% comprometido. Desde então, o filho teve complicações.

“Depois de quatro dias internado, ele teve um derrame no pulmão (derrame pleural). Foi feito um pneumotórax e ficamos acompanhando com raio-x e tomografias. No último exame foi detectado nele uma fibrose e suspeita de necrose, por conta do dreno”, conta.

No Acre, a cirurgia que o pequeno Vinicius necessita só é feita por um médico, em Rio Branco. A família agora aguarda o transporte via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para vir até a capital para passar por análise clínica mais detalhada.

“Foi confirmada a necessidade de urgência da cirurgia e agora estamos aguardando o avião pousar para irmos a Rio Branco. Com relação à cirurgia, não sabemos como está a situação, se tem fila de espera ou não, e não temos tempo para esperar. Se tiver fila vamos ter que fazer no particular. E tem a suspeita do médico não poder fazer a cirurgia e se isso acontecer, vamos ser encaminhados para um especialista em Porto Velho”, explicou.

A família pede ajuda tanto para custear sua estadia, na capital acreana, quanto para se preparar para uma possível necessidade de cirurgia particular, que custa em torno de R$ 84 mil.

Para ajudar com qualquer quantia basta realizar uma transferência via PIX para as chaves (68) 999775405 (Ulisses Batista), ou (68) 999964622 (Cheila Melo).