A temperatura mínima na última madrugada foi de 11,5ºC, mais de 3ºC abaixo da média das mínimas para o mês de maio.

O mês de junho também deve começar com uma temperatura abaixo da média. O dia mais frio do ano foi registrado na última quarta-feira (29), com mínima de 10,4ºC, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).