Após passagem pelo Brasil, Madonna volta para mansão onde vive nos EUA; veja fotos da casa

O quarteirão da 81st Street, entre as avenidas Third e Lexington, parece bastante comum: há um pequeno salão de manicure, uma lavanderia e prédios de apartamentos estreitos, com casas geminadas enfileiradas em ambos os lados da rua sombreada. Mas basta olhar um pouco mais de perto, e é aí que se notará a parede com três metros de altura e fileira de pontas de metal no alto. Atrás do muro, não há prédio de apartamentos ou uma casa comum. É algo híbrido — três casas de tijolos vermelhos, fundidas perfeitamente, para formar uma mansão única e espaçosa.

Quando o ícone pop não está viajando, lá está a artista saindo com pelo menos alguns de seus filhos e sua equipe do tal endereço luxuoso. Vizinhos da estrela internacional garantem, no entanto, que é raríssimo avistar a presença dela por ali. “A única coisa que acontece é que o portão da garagem abre ocasionalmente e haverá um SUV de aparência impressionante esperando lá fora”, afirmou um jovem morador do prédio do outro lado da rua a um veículo de imprensa americano.