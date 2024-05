Após perder controle de bicicleta, ciclista cai em ladeira e é levado ao Pronto Socorro de Rio Branco

O trabalhador e ciclista Célio Rodrigues da Silva, 46 anos, caiu e ficou gravemente ferido na noite de sexta-feira (18), na ladeira do “Bola Preta”, na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações de pessoas que presenciaram o acidente, Célio estava voltando do trabalho de bicicleta e descendo a ladeira no sentido centro-bairro, em alta velocidade, quando acabou perdendo o controle da bike e caindo sobre o asfalto.

Na queda, o homem acabou tendo um corte profundo na cabeça, no queixo e na boca, uma possível luxação no fêmur e um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza moderada.

Populares ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico, que deu os primeiros atendimentos e encaminhou Célio, em estado estável, para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e registrou o fato no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito e retirou a bike da vítima da pista e liberou o tráfego.