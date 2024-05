Após show de Madonna, acreano é vítima de assalto por suposto motoboy e abandonado em favela do RJ

Thiago Matheus, também conhecido como “Acreana Real”, enfrentou momentos de terror após um show no Rio de Janeiro. Natural do Acre e ex-morador do bairro do 15, Thiago relatou à equipe do ContilNet sua experiência angustiante, que serve de alerta para todos.

Após curtir o espetáculo de Madonna e uma apresentação de Lexa, Thiago e um amigo decidiram saborear um yakisoba na Lapa, por volta das 5h da manhã. Porém, o destino lhes pregou uma peça quando tentaram pegar um motoboy para voltar para casa.

“Chegamos lá e não tinha mais yakisoba, então comemos um hotdog. Depois, cada um seguiria seu caminho de volta para casa. Eu peguei uma das motos que estavam estacionadas, mas não era de um aplicativo conhecido”, explicou Thiago em conversa com este jornalista.

O influenciador, preocupado com a bateria de seu celular, aceitou um carregador portátil oferecido pelo motoboy. No entanto, o que parecia ser um gesto amigável logo se transformou em pesadelo.

“No meio do caminho, o motoboy alegou não conseguir ouvir as direções do meu GPS e pediu para colocar meu celular no suporte da moto. Foi então que ele começou a mudar a rota combinada e acabou me levando para uma comunidade. Quando percebi, ele me abandonou lá”, relatou Thiago.

Em vídeos postados em suas redes sociais, Thiago mostrou as tatuagens do motoboy, buscando ajuda para identificá-lo. Apesar do prejuízo material, ele agradeceu por não ter sofrido danos mais graves.

“Hoje percebo que confiei demais e fui ingênuo, mas agradeço a Deus por não ter acontecido nada pior. Acredito na proteção divina em minha vida”, concluiu Thiago, em conversa exclusiva com nossa equipe.

Veja o relato detalhe do influenciador: