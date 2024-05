Assim como Gladson, Bocalom também decreta ponto facultativo e servidores terão feriado prolongado

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), já assinou e deve publicar o decreto que torna ponto facultativo o próximo dia 31 de maio, na sexta-feira.

A decisão foi tomada a partir do feriado do dia 30, quando se comemora o Dia de Corpus Christi. Portanto, servidores públicos e comissionados encerram as atividades da semana na quarta-feira (29) e só retornam ao trabalho na segunda (3). O governador Gladson Cameli já havia tomado a mesma iniciativa na última semana.

A informação foi confirmada pela Assessoria da Prefeitura de Rio Branco ao ContilNet. Porém, o decreto deverá deixar livre aos secretários e diretores presidentes do Município, optar por acatar ou não o ponto facultativo.