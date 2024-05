Baixa do Rio Acre danifica bomba da ETA 1 e alguns bairros ficam sem água; veja quais

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco anunciou nesta quinta-feira (16) que uma equipe deve tentar recuperar uma bomba da ETA 1, que foi danificada nesta semana em razão da baixa do Rio Acre.

“Com isso, houve diminuição na vazão de água e será necessário realizar uma paralisação para concluir a manutenção. A previsão é de que até, às 17h, de hoje a captação da ETA I volte a operar normalmente em capacidade máxima”, explicou o Saerb.

As regionais que estão com redução no abastecimento são Baixada da Sobral, Cadeia Velha e parte alta da cidade.

Na última semana, Tião Bocalom anunciou recursos para resolver a questão do abastecimento de água em Rio Branco. De acordo com o comunicado pelo prefeito, a cidade deverá receber recursos para realizar o projeto. “Estamos entrando com um projeto no valor de 14 milhões, já deixamos também essa conversa encaminhada lá com o ministério e com a Defesa Civil. Esse é o dinheiro que a gente precisa para poder colocar as novas bombas e os novos tubos para poder tirar a água da dali”, explicou ele.

VEJA MAIS: Com risco de 60% de Rio Branco ficar sem água, Bocalom cria projeto de R$ 14 milhões para evitar crise

Bocalom afirma ainda que, caso o sistema pare de funcionar, cerca de 60% da cidade pode ficar sem o abastecimento, e por isso o novo sistema foi desenvolvido para a Estação de Tratamento de Água II (ETA II), afim de substituir o atual.