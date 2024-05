Bebê de um ano escapa de casa engatinhando com seu cachorro e é salvo pela polícia

Durante a madrugada desta terça-feira, os policiais de Córdoba se depararam com uma surpresa incomum. Algo se movia por uma rua de terra no bairro Villa La Lonja: um bebê de apenas um ano de idade rastejava, acompanhado apenas por seu cachorro. Em meio a uma noite fresca, e graças à ajuda dos moradores, os policiais começaram uma busca casa por casa até encontrarem a casa do menor. Segundo a mãe do bebê disse aos policiais, afirmando que não havia percebido a ausência de seu filho, ela adormeceu profundamente e foi então que ele escapou pela porta.

