Bebê Rena crente? Pastor Leonardo Sale processa fiel por perseguição

“Quero tomar leite”, essa é apenas uma das muitas mensagens que o pastor Leonardo Sale alega ter recebido de Jéssica do Amaral Esthel, agora processada por ele por perseguição.

A ação transita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e o religioso pede uma indenização de R$ 50 mil por danos morais.

Líder e fundador da Igreja Apostólica Templo de Milagres (IPTM), o pastor começou a relatar a suposta perseguição aos quase 3 milhões de seguidores em janeiro deste ano, quando filmou uma série de stories flagrando uma das abordagens da mulher.

“Eu indo para BH, e olha quem tá aqui atrás de mim, a mulher que manda mensagem pra mim, eu já não sei mais o que fazer, tá? Em nome de Jesus minha irmã, eu sou casado, eu tenho…”, começa o pastor enquanto filma Jessica, que retruca: “Você vai me expor de novo?”, pergunta ela. “Eu vou lhe expor quantas vezes quiser, isso não se faz”, continua ele.

Na sequência, Leonardo Sale expõe prints das mensagens enviadas pela cristã, que se diz apaixonada e revela seus fetiches com o pastor.

“Uma vontade absurda, amor, de passar a noite te amando e sendo amada por você. Você não sai da minha cabeça e do meu coração. Te amo, meu amor. Eu quero te ver, e quero sentir seu cheiro, te beijar, só de pensar em nós eu já estou molhada. Tenho sonhado com nós dois na cama”, diz ela. Em outras mensagens, a stalker é mais ousada: “Quero tomar leite”.

Segundo as acusações do pastor, a suposta perseguidora mora na Itália. Ela teria conhecido o influenciador cristão durante uma turnê dele pela Europa e, desde então, estaria monitorando a agenda dele para abordá-lo pessoalmente. Ainda no relato de Sale, a mulher teria ido a eventos, inclusive indo até a sua igreja.

Outro lado

O Metrópoles tentou contato com Jessica, mas não obteve retorno. Ao site Fuxico Gospel, ela afirmou que teve sua redes social hackeada e que não teria sido ela a autora das mensagens.

A acusada contou ainda ter se divorciado recentemente, após descobrir uma traição do marido, e que é mãe de 5 filhos. Ela não mencionou o encontro registrado pelo pastor no aeroporto.