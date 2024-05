Após o polêmico término com Gracyanne Barbosa, o cantor Belo não teve mais paz em sua vida. Nesta segunda-feira (6/5), novos detalhes sobre a atual vida amorosa do pagodeiro foram revelados: Segundo informações do portal LeoDias, ele tem uma amante.

Belo teria comprado um carro zero para a amante, além de ter financiado um apartamento de luxo para ela em um condomínio exclusivo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O portal afirma que o cantor é visto frequentemente com a mulher. Amigos próximos do cantor confirmaram as informações ao portal, ressaltando que a mulher que está com Belo é identificada como Rayane, uma influenciadora e empresária que, curiosamente, tem um histórico controverso, tendo sido presa por estelionato em 2022. Procurado pela coluna Fabia Oliveira, Belo se pronunciou sobre a situação. “Estou solteiro, mas a vida social está ativa e, consequentemente, conhecendo novas pessoas. Mas, de fato, sigo solteiro”, declarou ele. Quem é a suposta amante de Belo A suposta amante do pagodeiro seria a modelo e empresária Rayane Figliuzzi, de 26 anos. Ela, inclusive, foi presa em 2022, em Areal, região serrana do Rio de Janeiro, por estelionato após três meses foragida. Segundo o G1, ela cumpriu prisão domiciliar na época, por ter um bebê de seis meses. Rayane Figliuzzi foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina, que investigou que, ao conhecer Alexandre Navarro Junior, o Juninho, ela passou a ajudá-lo em sua quadrilha, especializada em aplicar o chamado “golpe do motoboy”.