Bolsonaro segue sem previsão de alta com infecção: “Melhora gradativa”

São Paulo — O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado há uma semana na capital paulista, após ser transferido de Manaus para o Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, para tratar uma erisipela (infecção de pele) na perna esquerda e desconforto no intestino.

De acordo com o último boletim médico divulgado nesta segunda-feira (13/5), Bolsonaro não apresenta febre, “evolui clinicamente estável”, e teve “melhora gradativa do quadro infeccioso”. Ainda assim, o ex-presidente segue sem previsão de alta.

Bolsonaro segue em tratamento com os antibióticos Daptomicina e Ceftriaxone e realiza sessões de fisioterapia. Ele está sob os cuidados do cirurgião Antônio Macedo, responsável por todos os procedimentos cirúrgicos feitos por Bolsonaro desde a facada na campanha eleitoral de 2018.

Antes de dar entrada no Vila Nova Star, Bolsonaro estava no Hospital Santa Júlia, em Manaus (AM), com quadro de desidratação em decorrência da erisipela na perna esquerda.

Na última quarta-feira (8/5), ele disse ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, que começou a sentir sinais de melhora. Ele também divulgou um vídeo nas redes sociais em que disse estar bem.

“É uma erisipela, tá sob controle, e uma aderência. Mas tá tudo certo. Um abraço a todos aí. Brevemente voltaremos às atividades. Valeu”, disse Bolsonaro.