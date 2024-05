Bombeiros de Rondônia enviados ao RS resgatam idosa no dia do aniversário de 68 anos

Cada resgate realizado marca a história de uma pessoa que viveu momentos de aflição, sendo vítimas das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul.

Cada resgate realizado marca a história de uma pessoa que viveu momentos de aflição, sendo vítimas das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul. Mas, em meio a tantas histórias comoventes ficou registrado o resgate realizado pela equipe da força-tarefa do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), que ocorreu na última-feira (13), com o salvamento da senhora Solange, justamente no dia do seu aniversário de 68 anos, com direito a um emocionante “Parabéns para você”, dentro da embarcação da Corporação rondoniense, comandada pela tenente BM, Viviane Aparecida de Oliveira.

O fato ocorreu na cidade de São Leopoldo, uma das mais atingidas pela tragédia climática. O relato foi transmitido em rede nacional por uma das emissoras que acompanham in loco todas as ações realizadas nas cidades do Rio Grande do Sul; atingidas pelas enchentes.

A reportagem ancorada pelo jornalista Leandro Magalhães acompanhou desde os primeiros momentos e, ainda, participou de todo o trajeto feito pelo bote do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia.