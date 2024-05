Brasil sediará Copa do Mundo feminina: quando será, quais serão as sedes, o que se sabe

A Fifa ainda não anunciou as datas exatas da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil, mas o período do megaevento deve ser entre os meses de julho e agosto.

As possíveis sedes da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

Escolha do país-sede acontecerá no dia 17 no Congresso da Fifa

Quais serão as sedes?

No caderno de propostas da candidatura brasileira enviado à Fifa, já estavam definidas sedes da Copa do Mundo feminina no Brasil. São elas:

Rio de Janeiro

São Paulo

Belo Horizonte

Salvador

Fortaleza

Recife

Brasília

Porto Alegre

Cuiabá

Manaus

Quais serão os estádios?

Maracanã

NeoQuímica Arena

Mineirão

Fonte Nova

Castelão

Arena Pernambuco

Mané Garrincha

Beira-Rio

Arena Pantanal

Arena da Amazônia

Onde serão as partidas de abertura e a final da Copa?

Segundo o caderno de propostas da candidatura brasileira, o Maracanã está previsto para receber o jogo de abertura e a final da Copa do Mundo feminina de 2027.

Qual será o formato da competição?

O torneio será disputado por 32 seleções, incluindo a do país anfitrião, no caso o Brasil, que já tem vaga garantida. O novo modelo, anunciado em 2019, já foi utilizado na última edição na Austrália e Nova Zelândia. São oito grupos de quatro times, e se classificam os dois primeiros de cada chave às oitavas de final.

Quais são as campeãs mundiais?