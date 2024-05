Bruna Biancardi revela que não se preocupa mais com haters

Bruna Biancardi solucionou a dúvida de alguns seguidores ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Após ser questionada sobre como lida com “opinião sem fundamento e propriedade” sobre sua vida, a influencer explicou que já se preocupou um dia, mas que hoje acha engraçado.

“Não posso reclamar da exposição, mas posso opinar sobre os comentários negativos que recebo sempre. Se a minha roupa não te agrada, está tudo bem, você não precisa usar…Se você não acha legal eu levar minha filha comigo para onde eu vou, não leve a sua quando tiver uma. Se viajo a trabalho, recebo críticas, se levo a minha filha, criticam…”, comentou.

Na sequência, ela contou que já se preocupou um dia com as críticas, mas que hoje não liga mais. “Hoje acho engraçado e cansativo ver tantas mulheres levantando bandeiras, defendendo seus direitos e, ao mesmo tempo, ferindo as outras com palavras de ódio gratuito todos os dias na internet. Sim, 95% das vezes são mulheres. A conta não fecha”, declarou.

Ela desabafou sobre a situação: “Por algum motivo bizarro tornou-se comum criticar de forma negativa o próximo”.

Biancardi citou que críticas construtivas são sempre bem-vindas, mas não são elas que ela mais recebe. “Não podemos achar que a nossa opinião cheia de maldade é a verdade absoluta. As opiniões em relação a mim são sempre tendenciosas, com comparações e/ou opiniões em relação a minha vida pessoal”, relatou.

Por fim, a influencer disse que o importante é estar bem, feliz e completa. “Com o tempo a gente começa a perceber que por mais que a gente se esforce para viver em paz, de fato não nascemos para agradar a todos e seguiremos buscando ser nossa melhor versão”, encerrou.