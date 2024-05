Cadê os inscritos? Boninho revela preocupação com BBB25: “Estão devagar”

Vale lembrar que, nos últimos dias, Boninho soltou outro comunicado revelando que as inscrições seriam fechadas por um tempo após atingir a meta de interessados, o que não foi feito até o momento. “Quando bater em 40%, a gente vai fechar para avaliar como tudo está acontecendo em cada praça que a gente abriu e depois recomeçar… Então, se você já começou o processo, corre lá e termina a sua inscrição o mais rápido possível. Está começando a ficar apertado”, destacou.

Boninho revela porque selecionou Beatriz para o BBB24

Recentemente o diretor Boninho participou de uma live com Matteus e Beatriz, do BBB24, e revelou o verdadeiro motivo de ter selecionado a ex-vendedora do Brás para a casa mais vigiada do Brasil.

“Eu só coloquei ela pra infernizar vocês. Eu só botei ela porque eu achei que todo mundo fosse fazer o que Nizam fez, mandar ela ficar quieta e calar a boca”, brincou o marido de Ana Furtado, mencionando uma treta entre Bia e o ex-brother Nizam.