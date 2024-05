Calegário anuncia Festa do Trabalhador Terceirizado, no Parque das Acácias; veja data

O deputado estadual Fagner Calegário anunciou a realização da Festa do Trabalhador Terceirizado, que ocorrerá no Dia Estadual do Trabalhador Terceirizado, em 8 de junho, no Parque das Acácias.

O evento contará com o apoio do Governo do Estado, do Sindicato das Empresas Terceirizadas,do SL-Consetac, da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo e da Fundação de Cultura Elias Mansour.

A festa promete prêmios, bingo, atrações musicais e muito entretenimento para os trabalhadores terceirizados. Para Calegário, idealizador do evento, o momento é de celebração e reconhecimento da importância desses trabalhadores.

“Esse momento de união é fundamental para que o trabalhador saiba que valorizamos ele e todo o trabalho que ele realiza. A terceirização é o segundo segmento que mais emprega no estado. Estamos falando de milhares de pessoas que são extremamente importantes para o desenvolvimento do estado e nada mais justo que um momento de lazer para que possamos celebrar essas pessoas”, disse o parlamentar.

A Festa do Trabalhador Terceirizado já se tornou um evento anual. Em 2023, a organização reuniu mais de cinco mil pessoas na Concha Acústica e teve como grande prêmio uma moto zero km. Este ano, Calegário já confirmou que uma moto zero km será novamente um dos prêmios e expressou o desejo de dobrar o número de presentes.

O Dia Estadual do Trabalhador Terceirizado foi instituído por meio de uma lei de autoria do Deputado Calegário, que hoje é reconhecido como o principal representante da categoria. O parlamentar é defensor da categoria desde o seu primeiro mandato e segue trabalhando em prol de melhorias para os terceirizados, dentro e fora da Assembleia Legislativa.