Átila Lira argumenta que a isenção de taxa nas compras internacionais prejudica o comércio nacional, que realiza o pagamento de impostos estipulados pela União.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), indicou que o texto será votado no plenário nesta terça. “Eu não sei se também se controla um assunto desse no plenário. Então, nós estamos com todo cuidado na discussão dessa matéria para que ela não descambe para as narrativas em detrimento da racionalidade, do equilíbrio, da regulamentação e principalmente da manutenção dos empregos desses setores que estão sofrendo”, salienta o líder alagoano.

A votação da proposta na Casa Legislativa desencadeou uma série de reações na Câmara dos Deputados. Pela reprovação do texto, as bancadas do PT e do PL se uniram para tentar evitar a taxação de compras de até US$ 50.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, adiantou que a tendência é “vetar ou negociar” a eventual taxação das importações de e-commerce. Na avaliação do Planalto, o fim da isenção poderá afetar a popularidade do petista.