Câmara de Rio Branco abre licitação e pretende gastar quase R$ 2 milhões com publicidade

Nesta semana a Câmara Municipal de Rio Branco anunciou a licitação para contratar uma empresa especializada em divulgação de top sight- um tipo de mídia em formato vertical, estrategicamente colocada em locais com pouco espaço físico e painel eletrônico, que deverão ser utilizados para divulgação e publicidade das ações da Casa Legislativa e dos vereadores. O valor do futuro contrato firmado é de R$ 1 milhão e 700 mil.

O ContilNet teve acesso com exclusividade ao edital de abertura de pregão eletrônico da licitação. De acordo com processo aberto pela Câmara, a empresa ganhadora será aquela que apresentar o menor preço por item indicado na dotação orçamentária.

A licitação foi aberta para compra de apenas 3 objetos: top sight tri facial (pedido de 10, mas com estimativa de 5 para contratação), top sight face única (30 registradas com estimativa de 15 contratadas) e painel eletrônico trifacial (12 registradas com estimativa de 6 serem contratados).

“Essas estruturas serão instaladas em locais estratégicos da cidade, visando alcançar um amplo público-alvo e maximizar o impacto da comunicação visual”, disse a instituição.

Atualmente, a licitação está na fase em que as empresas interessadas apresentam a proposta durante o pregão eletrônico. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no Sistema de Compras do Governo Federal.

A abertura do pregão está marcada para acontecer no próximo dia 22 de maio. O pagamento da empresa ganhadora será feito com recursos próprios da Câmara Municipal.

O que diz a Câmara de Rio Branco

O ContilNet tentou contato com o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném (PL) para falar sobre a abertura de licitação. Porém, até o fechamento da matéria, não obtivemos resposta.

O espaço segue aberto para futuros esclarecimentos.