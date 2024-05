CBF anuncia recomeço do Brasileiro no primeiro fim de semana de junho

O Grêmio será o primeiro time gaúcho a ter de jogar longe da sua casa – a Arena, assim como o Beira-Rio, estádio do Inter, ficou alagada. Na 7ª rodada, o Grêmio enfrenta o Bragantino, no estádio Couto Pereira, do Coritiba, no dia 1º de junho. Na 9ª rodada, o Tricolor receberá o Botafogo no estádio Alfredo Jaconi, do Juventude.

Outro time gaúcho que vai precisar jogar fora de casa, o Internacional volta a atuar como mandante na 8ª rodada, no estádio Heriberto Hulse, do Criciúma. O Colorado enfrenta o São Paulo. O Juventude segue a tabela com jogos no seu próprio estádio, em Caxias do Sul.