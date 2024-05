Com 10 equipes disputando o título, Campeonato de Handebol começa nesta quinta-feira; confira

A capital acreana recebe o Campeonato Aberto de Handebol Cidade de Rio Branco, que tem seu arremesso inicial nesta quinta-feira (30). Realizado no ginásio coberto Álvaro Dantas, dez equipes disputam os títulos, sendo seis no masculino e quatro no feminino. Os confrontos começam as 9h da manhã da quinta-feira.

Entre os homens, as equipes concorrentes são: Master, Lourival Pinho, Recriança, Handfamília, Porto e Galvez. Já entre as mulheres, os times são os seguintes: Master, Handresgate, Assermurb e Lourival Pinho.

Os embates começam nesta quinta-feira pela manhã e seguem até sábado (1). Nos dois primeiros dias as equipes se enfrentam para definir a classificação geral, com as disputas de final e definição de terceiro lugar acontecendo no último dia.

Os times que ficarem entre os três primeiros colocados serão agraciados com troféu e medalhas. Na última edição, Assemurb foi campeã do feminino, enquanto entre os homens quem levou o troféu foi o Galvez.