Com 31 noitadas, arraial da Igreja Católica inicia nesta quarta-feira, em Sena Madureira

A igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, confirmou para esta quarta-feira (1º) a abertura de mais uma edição do tradicional Arraial, evento que relembra muito o padre Paolino Baldassari e que visa angariar recursos para manter as obras sociais da igreja.

Durante todo o mês de maio, ou seja, do dia 1º ao dia 31, as “noitadas” serão promovidas no pátio da igreja após as novenas. O arraial apresenta muitas variedades para a população com várias prendas, bingos, leilões e o tradicional aviãozinho da sorte.

As “noitadas” serão patrocinadas por representantes dos mais diversos segmentos da sociedade. “Caríssimos irmãos, o mês de maio se aproxima e mais uma vez estaremos reunidos para celebrarmos o amor de Deus, fortalecermos a nossa fé e rezarmos por nossa cidade. Sabemos que as novenas são dedicadas a Nossa Senhora e o tradicional Arraial, iniciado pelo Padre Paolino décadas atrás, fazem parte da cultura do nosso povo. Não esqueçam que, em todas as noites, antes do arraial, haverá celebração, onde nos uniremos para meditar a palavra de Deus”, enfatizou o frei Zezinho Rosa, pároco de Sena Madureira.

PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL 2024 EM SENA MADUREIRA/PATROCINADORES DAS NOITADAS:

1º de maio: Apostolado da oração, Ordem secular dos Servos de Maria, Ministros da palavra e Ministros da Eucaristia

02: Escolas Raimundo Hermínio de Melo e Assis Vasconcelos

03: Escola Fontenele de Cadtro e Ifac

04: Escola Siqueira de Menezes

05: Incra, Misericórdia Divina, RCC e Secretaria estadual da Fazenda

06: Escola Municipal Eugênio Areal, Escola infantil Vicente Balbino, LabMed, Climerge, Labclin, Medclínica, Clínica popular, Laboratório Remarque Queiróz, Clínica Maradey, Nossa Clínica, Clínica mais Saúde e Odontomed

07: Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, Lotérica Sena, Lotérica 01, Bradesco, Cred Caixa, Sicred e Sicoob

08: Sindicato dos Trabalhadores rurais e colonos, Colônia dos pescadores, Carpinteiros, Marceneiros, Mecânicos, pedreiros, ferreiros e feirantes

09: Escola Municipal Messias Rodrigues e Creche Municipal Padre Paolino

10: Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia penal, Corpo de Bombeiros e Instituto Sócioeducativo (ISE)

11: Postos de combustíveis, Casa da Lavoura, Alvorada P. Agropecuários, AgroSena, Indumag Madeiras, Casa do agricultor, comercial Ronsy, Agro C. Moreira, Campos P. Agropecuário, Construir e Construagro

12: Senhoras Mães, Catequese, Comunidades Santa Ana e Santo Expedido

13: Rádio AM e Aldeia FM, Dimensão FM, Rádio Cidade, Rádio Avalanche, Rádio Boas Novas, Correios, Pastoral da comunicação e Pastoral da criança

14: Saneacre, Energisa, Taxistas, Mototaxistas, Freteiros e Ubers

15: Escolas Iracema Modesto, Walfredo Guedes Monteiro e Laurita Alves

16: Devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, comunidade Santa Cruz, aposentados e grupo da melhor idade

17: Escola municipal Eliziário Távora, Núcleo de Educação e Núcleo da Ufac

18: Escola estadual Instituto Santa Juliana

19: Grupo de casais com Cristo, Lions, Pastoral do Dízimo e pastoral do Batismo

20: Seaprof, Idaf, Imac, Ibama, ICMbio, Cooperiaco, Escritórios de contabilidade e Casa do seringueiro

21: Câmara de vereadores, Cedup e Escola rural Comunitária II

22: Escolas Leonice Bregense e Clarisse Assef, Faculdades EAD: Unopar, Uniasselvi, Fael, Unicesumar, Uninter, Unigran-Cruzeiro do Sul

23: Escolas Guttemberg Modesto da Costa e Euclides Feitosa Cavalcante

24: Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Justiça do Trabalho, Conselho Tutelar, Cartório Eleitoral, Cartório Sena, 4ª Ciretran e advogados

25: Prefeitura Municipal

26: Grupo Betânia e Deracre

27: Escola de ensino médio Dom Júlio Mattioli e escola Raimundo Magalhães

28: Escola infantil Chapeuzinho vermelho, escola rural Porto Alegre e comunidades paroquiais

29: Escola rural Charles Santos e creche municipal criança feliz

30: Hospital João Câncio Fernandes, Funasa, Arte do Sorriso, Mais Sorriso, Ortho life, Consultório do Dr. Rony, Tony Gavino, Leodil Leal, Dra. Amanda Areal, Helissandra Matos, Dra. Tatiana, Instituto Thales Nasserala, Farmácias e Drogarias

31: Boa vontade, Marca v5, Cerâmica Silveira e Amigos do Paolino