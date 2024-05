Com chuteira emprestada, ‘Gabigol do Acre’ contrado pelo Galvez diz que realiza um sonho

O adolescente de 17 anos, Yan Pablo Souza Ganon, conhecido como Gabigol, natural de Sena Madureira, deu um importante passo em sua carreira como jogador de futebol. Ele foi convidado a jogar pela base do clube acreano Galvez, na capital, Rio Branco.

Yan, que morava no bairro Cristo Libertador, com sua mãe, deixou a família para trás e veio morar na capital acreana, no centro de treinamento do clube. Apaixonado pelo esporte desde criança, ele conta um pouco de sua história.

“Esse sonho começou desde pequeno e sempre joguei nos campos de futebol com os adultos. Às vezes eles não deixavam porque eu era pequeno, mas foram vendo que eu jogava bem, fazendo gol, então começaram a deixar eu jogar com eles. Já na escola, eu sempre ficava de fora nas escalas de jogos, então comecei a treinar e passei a jogar na escolinha de futebol flamenguinho, em Sena Madureira”, revela.

O adolescente começou a se destacar por seu talento e participou de alguns campeonatos, entre eles, o campeonato acreano. Em seu município, ele jogava pela Seleção de Sena Madureira, e foi em uma partida de futebol contra o próprio Galvez que chamou a atenção do clube acreano, surgindo, então, o convite para fazer parte da base do time. Na última terça-feira (7) ele chegou à Rio Branco para integrar o elenco.

“Eu estou muito feliz pois quando a gente sai da nossa cidade para jogar em um outro time, temos uma responsabilidade muito grande. Não levamos só o nome da pessoa, mas de um município. Estou aqui para ir para cima e representar minha cidade, que é Sena Madureira”, ressalta.

Apesar do novo momento vivido por ele, que o permitirá crescer profissionalmente, Yan conta que as dificuldades em sair de sua cidade são muitas, em especial quando se trata de questões financeiras. Em Rio Branco ele conta com estadia e alimentação custeada pelo clube, no entanto, há outras necessidades que se fazem importantes para sua estadia na capital.

“Quando a gente é do interior é tudo mais difícil. Aqui em Rio Branco por exemplo, eu estou sem sapato para fazer aquecimento e sem chuteira. Uso emprestada”, conta.

Yan diz, ainda, que mesmo em meio às dificuldades enfrentadas, desde criança sempre teve o apoio de sua mãe para seguir seu sonho no futebol. Pelo Galvez, nesta temporada ele disputa o campeonato acreano sub-17.

Interessados em ajudar o jogador, podem entrar em contato pelo (68) 99912-0402.