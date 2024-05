Com decisão do STJ, Gladson agora vai focar nas eleições e pode fazer ‘reformaço’ no Governo

A decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve Gladson Cameli no cargo, foi a virada de chave para que o governador finalmente comece a ser figura presente nas decisões das eleições municipais não só na capital, mas no interior, onde o Progressistas tem uma lista grande de candidatos. O primeiro ultimato já será em Rio Branco. Gladson deve se reunir com o deputado Fábio Rueda e sacramentar de uma vez por todas que o União Brasil abra a mão da vaga de vice-prefeito na chapa de Tião Bocalom. Assim o partido deixa livre o caminho para que o Progressistas coloque Alysson Bestene no cargo. Todas as tomadas de decisões estavam presas na possibilidade de um afastamento de Gladson do governo – o que não aconteceu, por decisão unânime do STF.

Dança das cadeiras

Além disso, de acordo com fontes do Palácio, Gladson deve iniciar um ‘reformaço’ dentro do Governo e começar uma danças das cadeiras no alto escalão do Executivo. Gladson não quer repetir os erros que fizeram com que a investigação da Polícia Federal foi deflagrada. O governador deve eliminar as ervas daninhas da sua gestão.

Limpeza

Boa parte dos erros da gestão Cameli são cometidos por membros irresponsáveis do governo. Gladson deve priorizar uma limpeza geral.

Pulando do barco

Especulações aponta que, inclusive, alguns membros do governo já teriam começado uma aproximação com a vice-governadora Mailza Assis, que poderia assumir o comando do Palácio se a decisão de afastar Gladson fosse aprovada no STJ.

Festival

Com a decisão do STJ anunciada, foi possível ver um festival de membros do governo publicando mensagens de apoio ao governador.

Cabeça livre

Gladson aguardava essa decisão para finalmente gastar suas energias com a campanha deste ano, que vai demandar boa parte do tempo do governador. É um peso a menos nas costas dele. Agora, Cameli está com a cabeça livre para as negociações.

Não foi o esperado

A oposição pouco aproveitou o julgamento de Gladson no STJ. Apenas o ex-governador Jorge Viana deu as caras para comentar a decisão da corte. Esse não foi o melhor cenário para eles, que esperavam que o governador fosse afastado.

Pedradas na terra de Chico Mendes

O PT tem em Xapuri a única prefeitura no Acre. O partido terá um candidato a suceder o prefeito Bira Vasconcelos: será Erivelton Soares, professor do município. Mas o partido terá duas pedradas como oponentes. Os petistas vão enfrentar o ex-deputado Antônio Pedro e Maxsuel Maia, do grupo do deputado Manoel Moraes. Os dois dominam grupos políticos em Xapuri.

Injusto

Alguns deputados pegaram o secretário de Saúde Pedro Pascoal para Cristo. Tudo vira pauta para denúncias infundadas feitas no parlamento. O que é uma injustiça para o chefe de uma pasta tão importante, e que vem fazendo um ótimo trabalho à frente a Sesacre.

Qualificada

Degmar Kimpara, esposa do presidente da FEM, Minoru, é uma das candidatas a vereadora de Rio Branco pelo PSDB. Doutora em Direito, é um dos grandes nomes qualificados a disposição da população neste ano. Fora que é uma oportunidade e tanto de aumentar a quantidade de mulheres na Câmara de Rio Branco, que atualmente tem apenas duas vereadoras.

Será?

Além de Rio Branco, o MDB conta também com o apoio do PSD, do senador Sérgio Petecão, também em Cruzeiro do Sul, na aliança em prol da candidatura de Jessica Sales. Fontes da Casa Amarela questionam se esse apoio deve ocorrer mesmo. Acontece que Petecão é amigo próximo de Zequinha Lima, que vai disputar a reeleição. A decisão deverá ser anunciada nos próximos dias.