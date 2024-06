Como esconder o ‘digitando’ no WhatsApp? Veja três truques no app

Outra solução simples para impedir que o “digitando…” apareça no WhatsApp tem relação com a conexão de Internet do usuário. Como o indicador não fica visível quando não há conexão, a dica, nesse caso, é ativar o modo avião do celular antes de enviar a mensagem. Assim, após escrever o texto, basta enviá-lo, sair do WhatsApp e reativar a internet do celular para a mensagem ser enviada em segundo plano sem que o “digitando…” apareça. A seguir, veja como ativar o modo avião do celular: