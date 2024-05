Endrick se despediu do Palmeiras nessa quinta-feira (30/5) e se tornou mais uma grande revelação brasileira a se juntar ao futebol europeu. Os dois últimos grandes craques a despontarem no Brasil foram Neymar e Vinícius Júnior.

Vini Jr. também deixou o Brasil prestes a completar 18 anos. Já Neymar foi a exceção, saiu do país mais maduro, com 21. Mas, e quando o jogador do Al-Hilal tinha a mesma idade que Endrick, seria possível fazer uma comparação?

Confira os números de Endrick, Neymar e Vini Jr. até os 18 anos

Endrick

81 partidas

21 gols (0.25)

2 assistências

5 títulos

Neymar

54 partidas

20 gols (0.37)

9 assistências

0 títulos

Vini Jr.

69 partidas

14 gols (0.20)

5 assistências

1 título