Comunidade acadêmica se une contra o assédio sexual na UFAC

A comunidade acadêmica da Universidade Federal do Acre (UFAC) se mobilizará em um ato público contra o assédio sexual. O movimento, no dia 17 de maio, iniciando-se às 8h com concentração na Associação de Docentes da UFAC (Adufac), tem como objetivo conscientizar e combater essa prática criminosa que infelizmente ainda persiste em ambientes educacionais.

O assédio sexual, definido pelo Código Penal no artigo 216-A, consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, muitas vezes se aproveitando de posições de poder ou hierarquia. Nesse contexto, a UFAC, como instituição de ensino comprometida com o respeito e a integridade de seus membros, reafirma seu repúdio a qualquer forma de assédio.

Às 9h, os participantes do ato se dirigirão à Reitoria da UFAC, onde o posicionamento contra o assédio sexual será enfatizado e reforçado. Vestindo vermelho, cor simbólica da luta contra o assédio, estudantes, professores e funcionários se unirão em solidariedade e em defesa de um ambiente universitário seguro e acolhedor para todos.

A presença e engajamento de todos são fundamentais para fortalecer essa importante causa.