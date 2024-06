Concurso Caixa: confira o gabarito das provas!

Foi divulgado o gabarito das provas objetivas do concurso da Caixa Econômica Federal! A etapa foi aplicada no último domingo, 26 de maio.

Vale lembrar que não foi permitido aos candidatos sair com os cadernos de prova, mas somente com a anotação de suas respostas no Cartão de Confirmação de Inscrição.

Gabarito do concurso Caixa

Os gabaritos oficiais do concurso Caixa foram publicados divulgados pela Fundação Cesgranrio nesta segunda-feira, 27 de maio.

Vale lembrar que os candidatos poderão interpor recursos contra os gabaritos preliminares no período entre 27 e 28 de maio, na página oficial do certame.

Gabaritos – Nível Médio

Gabaritos – Nível Superior

Panorama do concurso Caixa

O concurso Caixa é organizado pela Fundação Cesgranrio e oferta 4.050 vagas (imediatas e em cadastro reserva) de níveis médio e superior de formação.

Veja como estão distribuídas as oportunidades:

Nível médio Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR; Técnico Bancário Novo para a área de TI: 1600 + 400 CR;

Nível superior Médico do Trabalho: 23 + 5 CR; e Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR.



Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 14.915,00, além de diversos benefícios. Entretanto, os ganhos reais podem ultrapassar R$ 17 mil!

As provas foram aplicadas neste dia 26 de maio para todos os candidatos, exceto para os inscritos no Rio Grande do Sul, que terão nova data divulgada em breve.

Resumo do Concurso Caixa